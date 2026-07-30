Чистая прибыль РЖД по РСБУ в первом полугодии выросла почти в 20 раз

В РЖД заявили, что показатели чистой прибыли полугодий 2026 и 2025 годов нельзя сопоставлять. По данным компании, в прошлом году РЖД наблюдала положительный эффект на показатель из-за курсовых разниц, которого не было в этом году. В отчете отмечается, что РЖД в приоритетном порядке реализовывала те проекты, которые были связаны с безопасностью и надежность перевозок.