NDR: в Германии пивоварня Bergbr? u закроется после 158 лет работы

По итогам 2025 года Германия впервые за долгое время не вошла в пятерку ведущих стран мира по объемам производства пива — ее опередила Россия. В ФРГ зарегистрировано около 1,5 тыс. пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок. Большинство сосредоточено в трех федеральных землях — Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне — Вестфалии.