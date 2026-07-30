NDR: в Германии пивоварня Bergbr? u закроется после 158 лет работы

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Германский пивоваренный завод Bergbr? u из Услара (федеральная земля Нижняя Саксония) закроется в конце сентября после 158 лет работы. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на пивоварню.
По ее информации, 16 сотрудников будут уволены, процедура ликвидации пивоварни уже запущена. Бизнес стал нерентабельным из-за ценового прессинга на рынке, роста расходов на сырье, упаковочные материалы, энергию и персонал. Производство завершится 30 сентября, а последняя партия пива марки Bergbr? u должна быть распродана до конца октября.
Бургомистр города Услар Торстен Бауэр назвал пивоварню Bergbr? u «неотъемлемой частью истории города и символом живых традиций Услара». Администрация города уже направила в Министерство экономики Нижней Саксонии и региональным депутатам запрос о возможной поддержке. «Если появится хоть малейший шанс предотвратить закрытие Bergbr? u, все заинтересованные стороны приложат максимум усилий, чтобы его использовать», — утверждал бургомистр.
В 2024 году в Южной Нижней Саксонии закрылась пивоварня Allersheimer в Хольцминдене.
По итогам 2025 года Германия впервые за долгое время не вошла в пятерку ведущих стран мира по объемам производства пива — ее опередила Россия. В ФРГ зарегистрировано около 1,5 тыс. пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок. Большинство сосредоточено в трех федеральных землях — Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне — Вестфалии.