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Решетников: России не составит труда заместить товары из Армении

Решетников раскрыл долю Армении в товарообороте РФ и стран ЕАЭС.

Источник: Аргументы и факты

Доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, поэтому заместить поставки из этой республики не составит труда. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«В совокупном товарообороте России с миром доля Армении не превышает 0,9%. Для нас не составит труда заместить армянские поставки», — заверил министр.

Он уточнил, что показатель для других стран ЕАЭС еще ниже. Для Белоруссии он составляет 0,3%, для Казахстана — 0,05%, для Киргизии — 0,02%.

Глава Минэкономразвития добавил, что более 80% экспортируемого из Армении продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя приходится на страны ЕАЭС.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ищет альтернативу отношениям с Россией.

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