Решетников: России не составит труда заместить товары из Армении

Доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, поэтому заместить поставки из этой республики не составит труда. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
«В совокупном товарообороте России с миром доля Армении не превышает 0,9%. Для нас не составит труда заместить армянские поставки», — заверил министр.
Он уточнил, что показатель для других стран ЕАЭС еще ниже. Для Белоруссии он составляет 0,3%, для Казахстана — 0,05%, для Киргизии — 0,02%.
Глава Минэкономразвития добавил, что более 80% экспортируемого из Армении продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя приходится на страны ЕАЭС.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ищет альтернативу отношениям с Россией.