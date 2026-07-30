Wildberries перевела второй транш выплат пострадавшим продавцам

Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те, кто уже получил первую поддержку. Средства поступят на их балансы на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке согласно действующему графику.