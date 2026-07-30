Wildberries перевела второй транш выплат пострадавшим продавцам

Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ (РВБ).
Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, в том числе те, кто уже получил первую поддержку. Средства поступят на их балансы на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке согласно действующему графику.
22 июля Wildberries начала первые выплаты пострадавшим продавцам. Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что более 88 тысяч селлеров начали получать начисления в течение суток. В компании уточнили, что выплаты будут проходить несколькими траншами, детальную формулу их расчета опубликуют на портале продавцов.
Первая масштабная атака на склады WB произошла 18 июля, ВСУ атаковали центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Вторая волна налетов случилась 22 июля, пострадали логистические объекты в Краснодаре и Невинномысске.