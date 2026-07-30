Минпромторг хочет продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов

Минпромторг предложил продлить маркировку полуфабрикатов и заморозки до февраля 2027-го. Министерство также намерено добавить в эксперимент новые продукты. Соответствующий документ уже подготовлен ведомством.
«Проект постановления направлен на продление с 31 августа 2026 г. по 28 февраля 2027 г. срока окончания эксперимента по добровольной маркировке средствами идентификации полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных в потребительскую упаковку», — уточняется в пояснительной записке.
Согласно материалам, маркировка этих товаров тестируется с 24 ноября 2025 года.
В список товаров для эксперимента также предлагают добавить некоторые виды замороженной рыбы, молодые сыры, включая сывороточно-альбуминные, творог, мороженое и другие разновидности пищевого льда — с какао или без него.
Кроме этого, Минпромторг также прорабатывает донастройку программ поддержки спроса на электромобили.