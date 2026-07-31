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Нацбанк заметно повысил курс евро и курс доллара на 31 июля перед выходными

Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара и уменьшил курс российского рубля на 31 июля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 31 июля, пятницу. Так, перед выходными курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал ниже.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 31 июля, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9133 белорусского рубля, 1 евро — 3,3402 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6624 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 30 июля, курс доллара и курс евро были увеличены, а курс российского рубля, был уменьшен на пятницу, 31 июля. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0070 белрубля, курс евро подрос на 0,0293 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0094 белрубля.

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