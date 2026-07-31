«Газета.Ru» назвала 5 нововведений для российских водителей в августе 2026 года

В России вступил в действие ГОСТ на отличительные знаки легкового такси. Стандарт предусматривает, что у такси на крыше должен быть оранжевый опознавательный фонарь с подсветкой. Также указано, что госномер автомобиля должен быть продублирован на дверях слева и справа крупным шрифтом. Предусмотрена ГОСТом и цветографическая схема из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. «Шашечки» по стандарту должны быть нанесены на опознавательный знак такси и на боковины кузова.