Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстат назвал сферы со средней зарплатой свыше 200 тыс. рублей в мае

Такой заработок получали специалисты в сфере рыболовства и рыбоводства, в отрасли добычи нефти и природного газа, в производстве табачных изделий, в деятельности трубопроводного, воздушного и космического транспорта, а также в финансовой и страховой направлениях.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Средний размер заработной платы более 200 тыс. рублей в мае 2026 года отмечен в шести сферах. Среди них — рыболовство и рыбоводство, а также добыча нефти и природного газа, выяснил ТАСС, изучив статистику.

По данным Росстата, в мае 2026 года специалисты в сфере рыболовства и рыбоводства получали в среднем 226 276 рублей, в отрасли добычи нефти и природного газа — 214 671 рублей, в производстве табачных изделий — 204 321 рубль, в деятельности трубопроводного транспорта — 295 978 рублей, в деятельности воздушного и космического транспорта — 218 405 рублей, в финансовой и страховой направлениях — 212 224 рублей.

При этом средний размер месячной зарплаты в мае 2026 года составил 110 216 рублей.