Росстат назвал сферы со средней зарплатой свыше 200 тыс. рублей в мае

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Средний размер заработной платы более 200 тыс. рублей в мае 2026 года отмечен в шести сферах. Среди них — рыболовство и рыбоводство, а также добыча нефти и природного газа, выяснил ТАСС, изучив статистику.
По данным Росстата, в мае 2026 года специалисты в сфере рыболовства и рыбоводства получали в среднем 226 276 рублей, в отрасли добычи нефти и природного газа — 214 671 рублей, в производстве табачных изделий — 204 321 рубль, в деятельности трубопроводного транспорта — 295 978 рублей, в деятельности воздушного и космического транспорта — 218 405 рублей, в финансовой и страховой направлениях — 212 224 рублей.
При этом средний размер месячной зарплаты в мае 2026 года составил 110 216 рублей.