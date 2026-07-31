Росстат назвал сферы со средней зарплатой свыше 200 тыс. рублей в мае

По данным Росстата, в мае 2026 года специалисты в сфере рыболовства и рыбоводства получали в среднем 226 276 рублей, в отрасли добычи нефти и природного газа — 214 671 рублей, в производстве табачных изделий — 204 321 рубль, в деятельности трубопроводного транспорта — 295 978 рублей, в деятельности воздушного и космического транспорта — 218 405 рублей, в финансовой и страховой направлениях — 212 224 рублей.