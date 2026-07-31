Гендиректор «Ижавиа» заверил, что авиакомпания выполнит все обязательства

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Авиакомпания «Ижавиа» имеет необходимые ресурсы, чтобы выполнить все обязательства, сообщил в Telegram-канале генеральный директор Александр Синельников.
Росавиация 30 июля сообщила, что сертификат эксплуатанта перевозчика аннулирован. Компания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов с 1 августа. Для выполнения обязательств перед пассажирами оставшиеся рейсы перераспределяются между другими перевозчиками.
«Вижу комментарии с сомнениями, про то, что справимся ли мы со своими обязательствами. И есть ли у нас деньги. Отвечу. Да, вне всяких сомнений. “Ижавиа” фактический миллиардер. И все обязательства будут выполнены», — написал Синельников.
Он также принес извинения пассажирам за неудобства, связанные с переоформлением билетов и изменением привычной схемы полетов. «Мы понимаем, что полностью избежать неудобств невозможно. Но сделаем все, чтобы они были минимальными», — добавил Синельников.
Ранее Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. Руководству авиакомпании рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, внутренний аудит подразделений по поддержанию летной годности и техобслуживанию авиатехники. Перевозчик вовремя не устранил критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов, отметили в Росавиации.