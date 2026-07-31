Гендиректор «Ижавиа» заверил, что авиакомпания выполнит все обязательства

«Вижу комментарии с сомнениями, про то, что справимся ли мы со своими обязательствами. И есть ли у нас деньги. Отвечу. Да, вне всяких сомнений. “Ижавиа” фактический миллиардер. И все обязательства будут выполнены», — написал Синельников.