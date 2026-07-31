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Россиянам перечислили регионы с самыми высокими средними зарплатами

Росстат: средние зарплаты в трех регионах РФ превысили 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средний уровень зарплат в трех российских регионах в мае превысил отметку в 200 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Самые высокие средние начисленные зарплаты зафиксировали на Чукотке — 260,7 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась Магаданская область с показателем 214,5 тысячи рублей.

Третью позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составила 205,4 тысячи рублей. Показатель учитывает зарплаты до вычета налогов и включает различные выплаты, в том числе премии.

Ранее KP.RU сообщал, что за последние 15 лет среднемесячная номинальная зарплата россиян увеличилась в пять раз. В 2010 году средняя заработная плата составляла около 21 тысячи рублей в месяц. Согласно данным Росстата, в 2025 году она достигла около 100 тысяч рублей.