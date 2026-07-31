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«Известия»: Минфин предложил усилить контроль за налоговыми льготами

Согласно проекту постановления, резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон обяжут использовать автоматизированную систему ФНС АИС «Налог-3», сообщило издание.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил поправки, направленные на повышение прозрачности предоставления налоговых льгот и оценку эффективности налоговых расходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, согласно проекту постановления, резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон обяжут использовать автоматизированную систему ФНС АИС «Налог-3». Кроме того, предлагается установить единый срок подачи отчетности — до 30 декабря.

В пресс-службе Минфина пояснили изданию, что изменения необходимы для совершенствования оценки налоговых расходов, повышения ее качества и объективности.

По данным газеты, меры также позволят усилить контроль за использованием бюджетных средств и исключить предоставление льгот тем, кто не нуждается в господдержке.