«Известия»: Минфин предложил усилить контроль за налоговыми льготами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил поправки, направленные на повышение прозрачности предоставления налоговых льгот и оценку эффективности налоговых расходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Как отмечает издание, согласно проекту постановления, резидентов территорий опережающего развития и особых экономических зон обяжут использовать автоматизированную систему ФНС АИС «Налог-3». Кроме того, предлагается установить единый срок подачи отчетности — до 30 декабря.
В пресс-службе Минфина пояснили изданию, что изменения необходимы для совершенствования оценки налоговых расходов, повышения ее качества и объективности.
По данным газеты, меры также позволят усилить контроль за использованием бюджетных средств и исключить предоставление льгот тем, кто не нуждается в господдержке.