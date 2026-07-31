Трамп ограничил вывоз некоторых отходов из США

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп 30 июля подписал распоряжение, согласно которому федеральные власти могут запрещать вывоз из страны промышленных и электронных отходов, если их переработка позволяет получить важное для экономики сырье.
Как отмечается в документах, опубликованных на сайте Белого дома, переработка некоторых изделий, в частности, содержащих литий-ионные батареи или магниты, позволяет повторно использовать ценное сырье, включая редкоземельные элементы. Согласно распоряжению, Министерство торговли США должно определять, в каких случаях целесообразно запретить вывоз отходов и переработать их на территории страны.
В документе подчеркивается, что эти меры направлены на обеспечение США «ресурсами, необходимыми для поддержания национальной безопасности и обороны».
Вывоз из США в другие страны промышленных и электронных отходов, включая отработанные устройства, является обычной практикой. Ежемесячно из США вывозят десятки тонн таких грузов.