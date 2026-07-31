Трамп ограничил вывоз некоторых отходов из США

Как отмечается в документах, опубликованных на сайте Белого дома, переработка некоторых изделий, в частности, содержащих литий-ионные батареи или магниты, позволяет повторно использовать ценное сырье, включая редкоземельные элементы. Согласно распоряжению, Министерство торговли США должно определять, в каких случаях целесообразно запретить вывоз отходов и переработать их на территории страны.