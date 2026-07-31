Иркутский авиазавод получит поддержку на бесперебойный выпуск МС-21

Одной из главных тем стал самолет МС-21. Он напомнил, что после визита на Иркутский авиазавод президент Владимир Путин дал поручения обеспечить заказы на эти лайнеры до 2035 года.
Сейчас профинансировано строительство первых 18 машин, но для бесперебойного производства нужны новые меры. Уже в этом году запустят льготное кредитование, чтобы снизить финансовую нагрузку на компании, которые берут самолеты в лизинг.
— Важно принять все необходимые меры для выполнения планового заказа на МС-21, — сказал Мишустин.
Он особо подчеркнул, что нельзя допустить остановку конвейера на иркутском заводе, и попросил гендиректора предприятия Андрея Сойнова при любых задержках сразу докладывать ему, главе Минпромторга Антону Алиханову и первому вице-премьеру Денису Мантурову.