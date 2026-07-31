«Известия»: в России выдали рекордные 147 тыс. разрешений на работу иностранцам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Иностранцы в России получили в первом полугодии 2026 года более 147 тыс. разрешений на работу, что стало рекордным показателем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЕМИСС.
Как отмечает газета, такие разрешения необходимы гражданам стран с визовым трудовым режимом въезда. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года их количество выросло почти на треть.
По данным Совбеза, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты — 10,7 тыс. и 44 тыс. человек соответственно, уточняет издание.
Наибольшее число разрешений было выдано гражданам Китая (70,4 тыс.), Индии (33,7 тыс.), Индонезии (1,4 тыс.) и Шри-Ланки (2 тыс.), следует из данных ЕМИСС, на которые ссылается газета. При этом сократилось число документов, оформленных для граждан Вьетнама (на 10%, до 10 тыс.) и Турции (на 20%, до 4 тыс.). По данным издания, в России также продолжают работать граждане стран Европы и США.
При этом количество патентов на работу, которые оформляют иностранцы, в первом полугодии сократилось почти на 21% — до 1,1 млн.