«Известия»: в России выдали рекордные 147 тыс. разрешений на работу иностранцам

Наибольшее число разрешений было выдано гражданам Китая (70,4 тыс.), Индии (33,7 тыс.), Индонезии (1,4 тыс.) и Шри-Ланки (2 тыс.), следует из данных ЕМИСС, на которые ссылается газета. При этом сократилось число документов, оформленных для граждан Вьетнама (на 10%, до 10 тыс.) и Турции (на 20%, до 4 тыс.). По данным издания, в России также продолжают работать граждане стран Европы и США.