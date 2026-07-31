Wildberries заморозила инвестпрограмму ради помощи пострадавшим продавцам

По словам одного из собеседников издания, о таком решении менеджмент RWB сообщил партнерам на встрече, которая прошла на этой неделе. Он отметил, что в ближайшее время компания намерена завершить «пару крупных тем», после чего сосредоточится на основном бизнесе.