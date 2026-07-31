Wildberries заморозила инвестпрограмму ради помощи пострадавшим продавцам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) приостановила инвестиционную программу на неопределенный срок и поставила на паузу переговоры по приобретению новых активов. Об этом сообщили «Известиям» инвестиционный банкир, работающий с компанией, и источник, близкий к ней.
По словам одного из собеседников издания, о таком решении менеджмент RWB сообщил партнерам на встрече, которая прошла на этой неделе. Он отметил, что в ближайшее время компания намерена завершить «пару крупных тем», после чего сосредоточится на основном бизнесе.
Сейчас RWB занимается перестройкой бизнес-процессов, поддержанием оборачиваемости товаров продавцов и помощью селлерам, чья продукция пострадала в результате атак на объекты группы, сообщил «Известиям» представитель компании. По его словам, ресурсы маркетплейса направлены на поддержку тяжело пострадавших продавцов и семей погибших. Приоритетом компании он назвал безопасность инфраструктуры и помощь пострадавшим селлерам. При этом представитель RWB не стал комментировать инвестиционные планы.
По данным источников «Известий», пауза в первую очередь коснется новых сделок M&A («слияния и поглощения»). При этом пока неизвестно, распространяется ли решение на уже начатое строительство логистических центров, развитие IT-инфраструктуры и проекты, по которым были приняты юридически обязывающие инвестиционные решения.
Еще один источник издания, сотрудничающий с компанией, сообщил, что в последние две недели руководитель направления M&A RWB Антон Газизов перестал отвечать на письма партнеров. Сам Газизов от комментариев отказался.