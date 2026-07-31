В России появились новые ГОСТы на кефир и творог для детского питания

«В стандарте не только актуализированы методы контроля, показатели идентификации продукта, требования к маркировке и перечень допускаемого сырья, но и расширена область применения за счет включения в ГОСТ требований к кефиру, обогащенному витаминами, пробиотиками и пребиотиками и микроэлементами, а также показателей качества для кефира с фруктово-ягодными наполнителями», — рассказали в Росстандарте.