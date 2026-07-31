В России появились новые ГОСТы на кефир и творог для детского питания

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новые ГОСТы на кефир и творог для детского питания, оба документа вступят в силу 1 января 2028 года. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
В частности, стандарт на кефир распространяется на продукт для питания детей раннего возраста, в том числе первого года жизни в качестве прикорма, начиная с восьми месяцев, а также для питания детей дошкольного и школьного возраста.
«В стандарте не только актуализированы методы контроля, показатели идентификации продукта, требования к маркировке и перечень допускаемого сырья, но и расширена область применения за счет включения в ГОСТ требований к кефиру, обогащенному витаминами, пробиотиками и пребиотиками и микроэлементами, а также показателей качества для кефира с фруктово-ягодными наполнителями», — рассказали в Росстандарте.
Что касается ГОСТа на творог, то в новом стандарте расширен перечень сырья и предъявляемые к нему требования в связи с включением в область применения ГОСТа обогащенного творога для детского питания, а также творога с фруктово-ягодными наполнителями.
«В качестве обогащающих компонентов стандартом предусмотрены пищевые волокна, витамины, пробиотические микроорганизмы и пребиотики, микро- и макроэлементы, крайне необходимые для растущего детского организма. Также в актуализированном стандарте внесены необходимые корректировки в физико-химические показатели, правила приемки, упаковывания и маркирования готового продукта», — добавили в ведомстве.