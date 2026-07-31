Маркировка вызовов на 25% сократила «холодные» звонки от бизнеса

Наиболее значимые изменения продемонстрировал МСБ: здесь «холодных» звонков стало меньше на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. Единственным сегментом, где наблюдается обратная динамика, стал микробизнес — количество коротких спам-звонков здесь выросло в два раза. Эксперты связывают это с особенностями работы небольших аутсорсинговых кол‑центров: маркировка содержит информацию о подрядчике, а не о конечной компании, из‑за чего абоненты чаще завершают разговор сразу после ответа. Однако на микробизнес приходится менее 1% общего объёма звонков, что не оказывает влияния на саму тенденцию.