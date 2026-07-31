«Ростех» отмечает возрастание интереса мирового рынка к Су-57

В госкорпорации «Ростех» отметили рост интереса зарубежных заказчиков к экспортным версиям истребителей Су-57 и Су-35. Производимый на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им Ю. А. Гагарина Су-57 подтвердил эффективность в реальных боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Контракт на поставку самолетов Су-57 Минобороны России был заключен в 2018 году, в 2020 году в Вооруженные силы РФ была передана первая машина. Партии Су-57 регулярно пополняют Воздушно-космические силы России. Истребитель доказал свое преимущество в реальных боевых условиях при противодействии наиболее современным системам ПВО и РЭБ. Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T. Самолет может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.
— На боевом счету самолета множество воздушных, наземных и надводных целей, пораженных российскими авиационными боеприпасами, в том числе новейшей управляемой ракетой РВВ-СДМ, — рассказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») за 25 лет поставил зарубежным заказчикам 900 самолетов и 1 300 вертолетов. В январе 2026 года, по словам Александра Михеева, портфель экспортных заказов компании превышает $60 млрд.
Технические характеристики самолета не раскрывают, известно, что экспортный вариант одноместного двухдвигательного самолета Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т, способен нести 7,5 т боевой нагрузки, поднимается на 18 800 м, разгоняется до 2 Махов (двух скоростей звука) и обладает боевым радиусом 1 250 км.
Самолет проектировался в цифровой среде: для него был создан цифровой прототип, позволивший существенно сократить все этапы разработки и производства. Су-57 на четверть состоит из углепластика. Технологии, разработанные для истребителя, помогли импортозаместить композитные элементы российского пассажирского лайнера МС-21 после того, как поставки зарубежных материалов для него были прекращены в 2018 году. Самолет создан с использованием технологий малозаметности, имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и распределенными по фюзеляжу дополнительными антеннами. Су-57 «видит» все вокруг себя на сотни километров.
В 2021 году глава «Рособоронэкспорта» прогнозировал существенный спрос на экспортный вариант российского боевого самолета и отметил интерес со стороны пяти стран.
После мировой премьеры самолета на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае в ноябре 2024 года глава «Ростех» Бадеха сообщил, что долгосрочные партнеры России стоят в очереди за Су-57Э. машина произвела фурор на международной авиационно-космической выставке Aero India в феврале 2025 года. Первой страной, подтвердившей приобретение Су-57Э, стал Алжир. Также Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства Су-57Э на территории республики.