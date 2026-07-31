«Ростех» отмечает возрастание интереса мирового рынка к Су-57

Самолет проектировался в цифровой среде: для него был создан цифровой прототип, позволивший существенно сократить все этапы разработки и производства. Су-57 на четверть состоит из углепластика. Технологии, разработанные для истребителя, помогли импортозаместить композитные элементы российского пассажирского лайнера МС-21 после того, как поставки зарубежных материалов для него были прекращены в 2018 году. Самолет создан с использованием технологий малозаметности, имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и распределенными по фюзеляжу дополнительными антеннами. Су-57 «видит» все вокруг себя на сотни километров.