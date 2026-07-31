WSJ: американские компании пожертвовали более $800 млн на проекты Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собрал с крупнейших американских компаний более $800 млн в качестве пожертвований для своих «любимых» некоммерческих проектов, в том числе на строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.