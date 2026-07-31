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WSJ: американские компании пожертвовали более $800 млн на проекты Трампа

Компания Softbank пожертвовала более $50 млн на президентскую библиотеку, Apple выделила около $25 млн на проект бального зала в Белом доме, Microsoft и Amazon направили на инициативы американского лидера примерно $15 млн, отметила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собрал с крупнейших американских компаний более $800 млн в качестве пожертвований для своих «любимых» некоммерческих проектов, в том числе на строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, сбором пожертвований с американских фирм занимается Мередит О’Рурк, являющаяся членом совета директоров компании президента США Trump Media. Сам Трамп называет О’Рурк «принцессой тьмы» за ее способность оказывать давление на предпринимателей, подчеркнула газета.

Источники WSJ отмечают, что с начала второго президентского срока Трампа компания Softbank пожертвовала более $50 млн на президентскую библиотеку, Apple выделила около $25 млн на проект бального зала в Белом доме, Microsoft и Amazon направили на проекты американского лидера примерно $15 млн.

Отмечается, что одним из главных доноров президентских проектов является Meta (компания признана в России экстремистской), выделяющая десятки миллионов долларов на проекты американского лидера. По подсчетам газеты, компания могла выделить на проекты Трампа около $60 млн, при этом руководители Meta регулярно меняют финансовую стратегию с учетом запросов президента США.

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