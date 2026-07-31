Индекс Nikkei вырос на 3,5% на фоне возможной валютной интервенции

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись ростом котировок на фоне валютной интервенции, которую, вероятнее всего, провели местные власти, и которая укрепила курс иены к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов.
За первые 15 минут с открытия утренней сессии, индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, прибавил 3,57% и вышел на отметку в 64 074,77 пункта. Местные аналитики уверены, что вечером 30 июля власти провели очередную валютную интервенцию, благодаря курс иены к доллару единовременно укрепился с 162 иен за доллар до 158 иен за доллар. При этом уже 31 июля утром курс иены ослаб сразу на 2% и опустился до отметки 160 иен за доллар.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма воздержалась от ответа на вопрос журналистов о том, проводили ли финансовые власти страны валютную интервенцию. При этом ранее она неоднократно предупреждала о готовности властей в случае необходимости «принять решительные и жесткие меры против спекулятивных действий» на валютном рынке.
Японские власти обычно официально объявляют о проведении валютных интервенций лишь спустя несколько месяцев.
Правительство Японии и Банк Японии (Центробанк) в апреле-мае 2026 года уже проводили валютные интервенции на общую сумму в 11,735 трлн иен (около $73,8 млрд). Это в краткосрочной перспективе позволило укрепить курс иены до уровня в 155 иен за доллар, однако вскоре тенденция к ослаблению курса японской национальной валюты возобновилась.