Индекс Nikkei вырос на 3,5% на фоне возможной валютной интервенции

За первые 15 минут с открытия утренней сессии, индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, прибавил 3,57% и вышел на отметку в 64 074,77 пункта. Местные аналитики уверены, что вечером 30 июля власти провели очередную валютную интервенцию, благодаря курс иены к доллару единовременно укрепился с 162 иен за доллар до 158 иен за доллар. При этом уже 31 июля утром курс иены ослаб сразу на 2% и опустился до отметки 160 иен за доллар.