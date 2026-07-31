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G-Drive Арену и омскую филармонию защитят от приватизации

Их внесли в список объектов, не подлежащих отчуждению.

Источник: Om1 Омск

Законодательное собрание представило проект корректировок закона «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению».

В актуализированный список включены ключевые объекты, среди которых спортивный комплекс G-Drive Арена, лицей «Авангард», филармония, Дворец культуры имени Малунцева, Драматический театр, а также Гарнизонный Дом офицеров.

Примечательно, что количество позиций в перечне увеличилось со 106 до 361. Это обусловлено изменением подхода к учёту: теперь отдельные строения и помещения фиксируются не как единый комплекс, а по отдельности.