G-Drive Арену и омскую филармонию защитят от приватизации

Законодательное собрание представило проект корректировок закона «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению».
В актуализированный список включены ключевые объекты, среди которых спортивный комплекс G-Drive Арена, лицей «Авангард», филармония, Дворец культуры имени Малунцева, Драматический театр, а также Гарнизонный Дом офицеров.
Примечательно, что количество позиций в перечне увеличилось со 106 до 361. Это обусловлено изменением подхода к учёту: теперь отдельные строения и помещения фиксируются не как единый комплекс, а по отдельности.