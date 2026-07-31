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Банк в Иркутске заплатил 300 тысяч рублей за визит лжепристава к должнице

Мужчина требовал немедленно погасить долг по кредиту, угрожая арестом имущества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Иркутска пожаловалась судебным приставам на странный визит. К ней домой явился мужчина, представился сотрудником службы и требовал немедленно погасить долг по кредиту, угрожая арестом имущества. Правда, общался он не с самой должницей, а с ее пожилой матерью. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

— Настоящие приставы провели проверку и выяснили, что визитер оказался сотрудником банка, который грубо нарушил закон о возврате просроченной задолженности. Выдавать себя за должностное лицо и запугивать людей категорически запрещено. В итоге финансовую организацию признали виновной и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Штраф уже полностью оплачен, — уточнили специалисты.

В ГУФССП напоминают: настоящие приставы всегда приходят в форменной одежде, четко называют свои имя и фамилию и показывают служебное удостоверение с голограммой и водяными знаками.