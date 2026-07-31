Банк в Иркутске заплатил 300 тысяч рублей за визит лжепристава к должнице

Жительница Иркутска пожаловалась судебным приставам на странный визит. К ней домой явился мужчина, представился сотрудником службы и требовал немедленно погасить долг по кредиту, угрожая арестом имущества. Правда, общался он не с самой должницей, а с ее пожилой матерью. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.