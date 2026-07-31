«Ведомости»: более 40% компаний РФ планируют увеличить расходы на внедрение ИИ

Согласно исследованию, 42% компаний планируют увеличить расходы на внедрение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Еще по 40% респондентов намерены направить дополнительные средства на запуск новых продуктов в облаке и расширение существующих облачных проектов. Кроме того, 34% опрошенных рассчитывают увеличить финансирование высокопроизводительных вычислений с использованием графических процессоров.