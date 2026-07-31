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«Ведомости»: более 40% компаний РФ планируют увеличить расходы на внедрение ИИ

По информации издания, более четверти фирм планируют больше тратиться на инфраструктурные облачные сервисы.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более четверти российских компаний (26%) намерены увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы (Infrastructure as a service; IaaS) в ближайшие один-два года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического агентства Apple Hills Digital.

По данным исследования, в 2025 году рынок IaaS вырос на 28% и достиг 96 млрд рублей. Тенденцию к увеличению расходов подтвердили изданию представители облачных платформ MWS Cloud, Yandex Cloud, VK Tech, Cloud.ru, K2 Cloud, Selectel, «Турбо облака», IT-интегратора AWG и платформы RetailCRM.

Согласно исследованию, 42% компаний планируют увеличить расходы на внедрение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Еще по 40% респондентов намерены направить дополнительные средства на запуск новых продуктов в облаке и расширение существующих облачных проектов. Кроме того, 34% опрошенных рассчитывают увеличить финансирование высокопроизводительных вычислений с использованием графических процессоров.

Аналитики также подсчитали, что средние ежемесячные расходы крупных компаний на облачную инфраструктуру достигают 10−15 млн рублей. Для компаний среднего бизнеса и активно развивающихся цифровых предприятий этот показатель составляет 400−700 тыс. рублей в месяц, а для малого бизнеса — 15−25 тыс. рублей.