«Ведомости»: в РФ предложили обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков в случае их утраты или повреждения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письма организации, направленные в Минпромторг и Wildberries.
Поводом для обращения стали атаки БПЛА на складские комплексы Wildberries. В СЭТ отметили, что после этих событий предприниматели массово обращаются в союз с предложениями по усилению защиты поставщиков. По мнению организации, отсутствие понятных механизмов компенсации подрывает доверие к инфраструктуре электронной торговли и создает риски для малого и среднего бизнеса, отмечает издание.
Помимо обязательного страхования или создания компенсационных фондов, СЭТ предлагает обязать маркетплейсы раскрывать продавцам информацию о наличии страхового покрытия, его условиях и порядке выплаты компенсаций. Также союз выступил за меры поддержки поставщиков в кризисных ситуациях. Среди предложений — ограничение размера комиссий для продавцов, работающих по модели FBS, предоставление льготных тарифов российским производителям, включенным в реестр промышленной продукции, выравнивание комиссий для отечественных и иностранных продавцов, а также раскрытие методики расчета скидки постоянного покупателя.
Кроме того, СЭТ считает необходимым временно смягчать условия работы продавцов в период чрезвычайных ситуаций. В частности, предлагается разрешить отмену запланированных поставок без штрафов, обеспечить возможность бесплатного вывоза товаров со складов маркетплейсов или, если это невозможно, публично информировать продавцов об ограничениях. В качестве альтернативы денежным выплатам союз предлагает рассмотреть компенсацию в виде скидок на услуги маркетплейсов, добавляет издание. По мнению организации, такой подход позволит одновременно снизить нагрузку на площадки и поддержать предпринимателей.
Как отмечается, в письме в Минпромторг СЭТ просит организовать межведомственное обсуждение предложений с участием маркетплейсов, объединений продавцов и органов власти.
В Wildberries сообщили «Ведомостям», что ознакомились с обращением. В компании считают, что вопросы повышения устойчивости бизнеса в чрезвычайных ситуациях требуют комплексного подхода и должны прорабатываться совместно с профильными федеральными органами власти, финансовыми институтами, страховым сообществом, отраслевыми объединениями и цифровыми платформами. По мнению маркетплейса, это позволит выработать экономически обоснованные и применимые на практике механизмы поддержки предпринимателей.