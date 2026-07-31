Эксперты ожидают сокращения ввода торговых центров в регионах по итогам года

По оценке Commonwealth Partnership, объем нового предложения снизится на 45,4% — до 238 тыс. кв. м. В CORE.XP ожидают ввод около 248 тыс. кв. м, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. В Nikoliers отмечают, что в первом полугодии в регионах было введено шесть торговых центров общей площадью 53 тыс. кв. м, что на 31% меньше в годовом выражении.