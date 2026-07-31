Эксперт Короленко рассказал, как появление регулирования повлияет на крипторынок

Также, по его словам, новое регулирование действительно снижает риски потери средств клиентами. За счет того, что появятся очень жесткие требования к цифровым депозитариям. «И, соответственно, вход внутри России будет только в рамках российских профессиональных участников. Соответственно, при входе в крипту через российскую инфраструктуру сама эта инфраструктура будет априори надежнее, чем в среднем по больнице», — добавил он.