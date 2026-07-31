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Эксперт Короленко рассказал, как появление регулирования повлияет на крипторынок

Исполнительный директор Cifra Markets считает, что на российский рынок криптовалют выйдут инвесторы, которые активно вкладывались в классические инструменты.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский рынок криптовалют обзаведется целой категорией инвесторов, которые активно вкладывались в классические инструменты финансового рынка, а с приходом регулирования начнут впервые инвестировать в криптовалюту, потому что такой рынок станет гораздо ближе и крупные брокеры, помимо акций и облигаций, начнут предлагать своим клиентам цифровые инструменты. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко.

«Многие клиенты, скорее даже будущие, начнут впервые заходить в крипту, уже используя своих понятных посредников в виде брокеров, банков и других участников, которые раньше продавали им акции и валюту. Завтра они будут продавать им в том числе и криптовалюту», — отметил Короленко.

Также, по его словам, новое регулирование действительно снижает риски потери средств клиентами. За счет того, что появятся очень жесткие требования к цифровым депозитариям. «И, соответственно, вход внутри России будет только в рамках российских профессиональных участников. Соответственно, при входе в крипту через российскую инфраструктуру сама эта инфраструктура будет априори надежнее, чем в среднем по больнице», — добавил он.

Полный материал о появлении в России регулирования криптовалют, их видах и способах инвестирования будет доступен в 07:30 мск.