Ночью в России закрыли 11 аэропортов

Меры затронули аэропорты Калуги, Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Махачкалы. Также Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений для аэропорта Краснодара (согласно действующему NOTAM, он и так принимает рейсы только с 09:00 до 23:00, в чем заключаются дополнительные меры, в ведомстве не уточнили).