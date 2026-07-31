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Ночью в России закрыли 11 аэропортов

Аэропортам в 11 российских городах временно запретили отправлять и принимать самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения начали вводить с полуночи.

Аэропортам в 11 российских городах временно запретили отправлять и принимать самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения начали вводить с полуночи.

Меры затронули аэропорты Калуги, Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска, Махачкалы. Также Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений для аэропорта Краснодара (согласно действующему NOTAM, он и так принимает рейсы только с 09:00 до 23:00, в чем заключаются дополнительные меры, в ведомстве не уточнили).

Кроме того, частичные ограничения ввели для аэропорта Нижнего Новгорода. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию «с соответствующими органами». Меры ввели ради обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.

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