Беларусь заказала тонны пермского мороженного

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о возросших поставках мороженого в Беларусь. С начала года лакомки дружественной страны получили 31,84 тонны продукции, с мая по июль — 10,5 тонны.
Одна их крупнейших поставок мороженого в Беларусь 27 июля составила 5,05 тонны. Продукцию отправили авторефрижераторами. Морозильное оборудование соответствовало установленным ветеринарно-санитарным требованиям.
Качество пермского мороженого подтвердили лабораторных испытаний в ФГБУ «Свердловский референтный центр».
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