В VK отметили интерес компаний цифровых развлечений КНР к продвижению в РФ

На своем стенде VK представляет VK Рекламу, VK Play и Фандом Фест ВКонтакте. «Каждый из продуктов имеет широкий спектр возможностей для развития международных проектов и коллабораций, китайский бизнес и разработчики уже показали стабильно растущий интерес к продвижению на российском рынке», — отметили в пресс-службе.