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В VK отметили интерес компаний цифровых развлечений КНР к продвижению в РФ

По итогам 2025 года инвестиции китайских рекламодателей в продвижение на платформах VK превысили 2,6 млрд рублей, а число рекламодателей увеличилось на 70% в сравнении с 2024 годом, сообщили в компании.

ШАНХАЙ, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Представители китайской индустрии цифровых развлечений демонстрируют заинтересованность в продвижении на российском рынке. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе VK в ходе крупнейшей азиатской выставки цифровых развлечений ChinaJoy.

На своем стенде VK представляет VK Рекламу, VK Play и Фандом Фест ВКонтакте. «Каждый из продуктов имеет широкий спектр возможностей для развития международных проектов и коллабораций, китайский бизнес и разработчики уже показали стабильно растущий интерес к продвижению на российском рынке», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, по итогам 2025 года инвестиции китайских рекламодателей в продвижение на платформах VK превысили 2,6 млрд рублей, а число рекламодателей увеличилось на 70% в сравнении с 2024 годом.

Как отметили в компании, VK расширяет рекламные возможности для азиатского рынка, в частности предлагает китайским рекламодателям технологичные инструменты продвижения. «Умные инструменты и ИИ помогают бизнесу минимизировать ручные задачи: точнее задавать таргетинги, сокращать настройки и быстрее достигать поставленных бизнес-целей», — отметили в VK. «В рамках ChinaJoy-2026 VK планирует провести ряд бизнес-встреч с азиатскими партнерами», — рассказали в пресс-службе.

Стенд VK объединяет современные технологии и культурный код России. Он сочетает элементы цифровой среды, световых инсталляций и визуальных решений с эстетикой гжели, интегрированной в диджитал-носители.

Крупнейшая азиатская выставка цифровых развлечений ChinaJoy проходит с 31 июля по 3 августа. В ней принимают участие 900 компаний со всего мира, включая российские VK, RuStore, Yandex Ads и Агентство креативных индустрий при Департаменте культуры Москвы, которое привезло на ChinaJoy 12 видеоигровых компаний.