Бензин подешевел в ряде регионов России: где упали цены на топливо

На минувшей неделе цены на бензин снизились в 23 регионах России. Наибольшее падение произошло в Марий Эл. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.
В частности, с 21 по 27 июля автомобильный бензин в Республике Марий Эл подешевел на 9,7 процента, в Воронежской области — на 6,4 процента, а в Иркутской — на 6,2 процента.
Вместе с тем, еще в двух регионах (Тамбовской области и Карелии) топливо подешевело более, чем на пять процентов. На 3,6% и 3,5% бензин стал дешевле во Владимирской области и Чувашии соответственно. Еще в 13 регионах темпы снижения цен составили до двух процентов.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России зафиксировало положительную тенденцию на рынке автомобильного топлива. По данным кабмина, на независимых автозаправочных станциях наблюдается устойчивая динамика к снижению розничных цен.
Ранее специалисты ФАС заподозрили неладное в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке нефтепродуктов. Ведомство уже возбудило административные дела против двух юридических лиц.