Бензин подешевел в ряде регионов России: где упали цены на топливо

Вместе с тем, еще в двух регионах (Тамбовской области и Карелии) топливо подешевело более, чем на пять процентов. На 3,6% и 3,5% бензин стал дешевле во Владимирской области и Чувашии соответственно. Еще в 13 регионах темпы снижения цен составили до двух процентов.