Сроком в две недели предлагает ограничить период проверки данных по ОСАГО Центробанк

— Опыт показывает, что недостоверные сведения часто обнаруживаются не в момент заключения договора, а в процессе его исполнения — например, при попытке клиента изменить данные или при обращении по страховому случаю. Ограничение окна проверки 14 днями может снизить эффективность инструментов сдерживания недобросовестных практик, — отмечает директор по методологии ОСАГО и МСС компании Росгосстрах Егор Светлов. — В частности, это касается сегмента такси, где мы часто сталкиваемся с попытками заявить, что автомобили используются исключительно в личных целях. Страховщики неоднократно указывали на высокую убыточность такси и попытки таксистов занизить степень риска при тарификации. Текущий механизм, позволяющий расторгать договор при выявлении искажений без возврата страховой премии, является действенным инструментом контроля. Предложенное ограничение сроков и обязательство возвращать 78% премии в случае выявления обмана могут снизить экономическую мотивацию к соблюдению прозрачности данных, поскольку даже при разоблачении недобросовестный клиент финансово ничего не теряет.