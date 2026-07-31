Сроком в две недели предлагает ограничить период проверки данных по ОСАГО Центробанк

Банк России предлагает ограничить срок, в течение которого страховая компания вправе отказать клиентам в предоставлении услуг ОСАГО, двумя неделями. По мнению регулятора, этого времени достаточно, чтобы выявить недостоверные данные от страхователя и разорвать договор, вернув клиенту страховую премию за вычетом расходов на ведение дела — порядка 22% от суммы. По истечении 14-дневного срока договор между страховой компанией и автовладельцем можно будет расторгнуть только через суд.
По мнению правозащитников, предложение направлено на защиту добросовестных автовладельцев. Сейчас страховая компания при выявлении существенных искажений данных, напрямую влияющих на расчет страхового тарифа, может расторгуть договор в течение всего периода его действия, но до наступления страхового случая. При этом страховщик вправе удержать премию полностью.
Со своей стороны страховые компании опасаются роста операционных издержек и, как следствие, удорожания полисов. По мнению профессионального сообщества, необходим тщательный анализ с точки зрения рыночных рисков.
— Опыт показывает, что недостоверные сведения часто обнаруживаются не в момент заключения договора, а в процессе его исполнения — например, при попытке клиента изменить данные или при обращении по страховому случаю. Ограничение окна проверки 14 днями может снизить эффективность инструментов сдерживания недобросовестных практик, — отмечает директор по методологии ОСАГО и МСС компании Росгосстрах Егор Светлов. — В частности, это касается сегмента такси, где мы часто сталкиваемся с попытками заявить, что автомобили используются исключительно в личных целях. Страховщики неоднократно указывали на высокую убыточность такси и попытки таксистов занизить степень риска при тарификации. Текущий механизм, позволяющий расторгать договор при выявлении искажений без возврата страховой премии, является действенным инструментом контроля. Предложенное ограничение сроков и обязательство возвращать 78% премии в случае выявления обмана могут снизить экономическую мотивацию к соблюдению прозрачности данных, поскольку даже при разоблачении недобросовестный клиент финансово ничего не теряет.
В конечном итоге, резюмирует эксперт, это может привести к росту случаев необоснованного занижения страховых премий, что, в свою очередь, создаст дополнительную нагрузку на тарифы для законопослушных клиентов, для которых сейчас проблемы ложных сведений просто не существует.