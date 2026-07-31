Эксперт Мраморов уверен, что ИИ-агенты начнут сами отражать атаки на компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. ИИ-агенты, которые сейчас активно внедряют в работу как помощников для сотрудников компаний, в дальнейшем начнут отвечать и за реагирование на нарушения информационной безопасности. Развитие таких технологий будет усиливать связь между защитой данных и IT-процессами, рассказал ТАСС генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов.
«Появляется новый класс ИИ-агентов, которые позволяют атаковать предприятие. Если раньше вопрос защиты от проникновения в периметр предприятия был историей, что есть средства, которые выявляют вторжение, и дальше специалисты службы информационной безопасности на него реагируют, то с учетом того, что атаки сейчас проводят не люди, а агенты, то и отвечать должны агенты. И такой опыт сегодня уже имеется», — сказал он.
По словам Мраморова, развитие таких технологий будет полностью перестраивать рынок информационной безопасности. Он отметил, что коммерческое использование ИИ уже ставит перед предприятиями новые вопросы, в том числе из-за того, что сотрудники используют нейросети для рабочих задач и не всегда понимают, что происходит с загружаемой в модели информацией. На фоне развития ИИ границы между информационной безопасностью и цифровыми процессами становятся менее четкими. Если раньше цифровая трансформация и информационная безопасность воспринимались как отдельные направления, то сейчас они все больше сливаются в единую систему, поскольку напрямую связаны между собой.