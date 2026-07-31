Эксперт Мраморов уверен, что ИИ-агенты начнут сами отражать атаки на компании

По словам Мраморова, развитие таких технологий будет полностью перестраивать рынок информационной безопасности. Он отметил, что коммерческое использование ИИ уже ставит перед предприятиями новые вопросы, в том числе из-за того, что сотрудники используют нейросети для рабочих задач и не всегда понимают, что происходит с загружаемой в модели информацией. На фоне развития ИИ границы между информационной безопасностью и цифровыми процессами становятся менее четкими. Если раньше цифровая трансформация и информационная безопасность воспринимались как отдельные направления, то сейчас они все больше сливаются в единую систему, поскольку напрямую связаны между собой.