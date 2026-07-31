В Госдуме хотят ввести ежемесячную родительскую зарплату

В России одному из неработающих родителей нужно платить специальную «зарплату» каждый месяц. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Государство должно признать это [труд] и начать выплачивать таким родителям ежемесячную “родительскую зарплату” не ниже прожиточного минимума», — пояснил парламентарий для РИА Новости.
По его мнению, подобная мера особенно актуальна для многодетных семей. Инициатива позволит одному из родителей сосредоточиться на воспитании детей, не опасаясь за доход.
Лидер ЛДПР подчеркнул: сегодня воспитание детей часто воспринимается как сугубо частное дело семьи, тогда как в действительности это буквально «фундамент» демографического и социального благополучия всей страны.
Миронов также заверил, что предложение может стать реальным признанием общественной значимости родительского труда.
Кроме этого, в Госдуме также предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами.