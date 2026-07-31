SuperJob узнал возраст реже всего опаздывающих на работу сотрудников

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 80% работников старше 45 лет всегда вовремя приходят на работу, в то время как среди работников младше не опаздывают только 74−77%. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Россияне все чаще утверждают, что не позволяют себе опаздывать: доля тех, кто называет себя исключительно пунктуальным, в 2026 году достигла 77% (+12 процентных пунктов за два года). Утверждают, что всегда приходят на работу вовремя 82% работников старше 45 лет, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 74−77%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, еще 4% — несколько раз в месяц. Каждый восьмой (13%) опаздывает несколько раз в год, указывается в материалах.
При этом среди тех, кто все же допускает опоздания, длительность задержки остается умеренной: 74% обычно опаздывают не более чем на 10−15 минут. На полчаса задерживаются 10%, а на час и более — лишь 3%, сообщается в исследовании.
Опрос проходил с 13 по 27 июля 2026 года среди 3 тыс. респондентов.