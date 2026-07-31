SuperJob узнал возраст реже всего опаздывающих на работу сотрудников

«Россияне все чаще утверждают, что не позволяют себе опаздывать: доля тех, кто называет себя исключительно пунктуальным, в 2026 году достигла 77% (+12 процентных пунктов за два года). Утверждают, что всегда приходят на работу вовремя 82% работников старше 45 лет, тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 74−77%», — говорится в сообщении.