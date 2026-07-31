В ОП хотят ввести учительский капитал для педагогов со стажем от 25 лет

В России выступили с инициативой о введении специальной меры поддержки для учителей. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что для педагогов со стажем от 25 лет следует ввести «учительский капитал».
«Я считаю, что можно ввести учительский капитал. То есть, грубо говоря, его можно предоставить деньгами или метрами жилья. Отдельно выдавать два-четыре метра жилья за каждый год работы в школе. Либо деньгами, которые могут быть потом выплачены через 25 лет», — сказал он для РИА Новости.
По словам Гриба, если выпускник сразу после вуза пойдет в школу, то к 50 годам он накопит право на эту выплату, а значит, получит ощутимую социальную опору в будущем. Гриб также назвал учителя «основой любого государства» и уверен, что новая мера укрепит статус педагога и заинтересует начинающих специалистов.
Тем временем в ГД также предложили ввести зарплату не ниже размера МРОТ для неработающих родителей.