«Самокат» узнал, насколько чаще в России стали покупать холодный кофе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Количество покупок готового холодного кофе по всей России в июне — июле 2026 года выросло в 3,2 раза относительно аналогичного периода 2025 года, свидетельствуют данные исследования онлайн-ретейлера «Самокат» (есть у ТАСС).
«В этом сезоне по сравнению с прошлым годом продажи готового холодного кофе по всей стране увеличились в 3,2 раза. Существенный рост показал Красноярск — в 13 раз. В Новосибирске продажи выросли почти в 6 раз, в Казани — в 4 раза, в Екатеринбурге и Челябинске — более чем в 3 раза. Аналитика за 01.06.2026 — 20.07.2026 по сравнению с таким же периодом 2025 года», — сказано в тексте.
Растет интерес и к зерновому кофе. За лето продажи этой категории по всей стране прибавили 49% по сравнению с 2025 годом, говорится в исследовании.
Кроме того, изменения затронули и чайную категорию. Покупатели все чаще выбирают компактные упаковки: холодные чаи объемом менее 0,8 л за лето прибавили 28%, в Екатеринбурге — 57%, в Челябинске — 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются холодные чаи с экзотическими вкусами (манго, ромашка, жасмин, лотос), а также бабл-ти и комбуча. А продажи классического черного чая в пакетиках также показали рост на 46%, рассказали аналитики.