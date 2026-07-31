«Самокат» узнал, насколько чаще в России стали покупать холодный кофе

«В этом сезоне по сравнению с прошлым годом продажи готового холодного кофе по всей стране увеличились в 3,2 раза. Существенный рост показал Красноярск — в 13 раз. В Новосибирске продажи выросли почти в 6 раз, в Казани — в 4 раза, в Екатеринбурге и Челябинске — более чем в 3 раза. Аналитика за 01.06.2026 — 20.07.2026 по сравнению с таким же периодом 2025 года», — сказано в тексте.