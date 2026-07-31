Ремесленники в Хабаровском крае получат официальный статус

Так, претендовать на статус «ремесленника» смогут индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим. Обязательное условие — изготовление конечного продукта труда ручным или частично механизированным способом. Деятельность мастера должна осуществляться на территории края и входить в специальный перечень видов ремесленной деятельности, который утвердит Правительство региона. По предварительным данным, в реестр войдут более 11 направлений, включая изготовление обуви по индивидуальным заказам, резьбу по кости, художественную обработку дерева, гончарное дело и другие.