Ремесленники в Хабаровском крае получат официальный статус

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края в первом чтении поддержали законопроект, который закрепляет официальное понятие «ремесленная деятельность». Документ определяет правовой статус мастеров и открывает им доступ к мерам господдержки, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
«Председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник отметил, что законопроект был внесен депутатами краевого парламента. Профильный комитет работал над ним совместно с Правительством края на протяжении прошлого года», — говорится в сообщении.
Так, претендовать на статус «ремесленника» смогут индивидуальные предприниматели и физические лица, применяющие специальный налоговый режим. Обязательное условие — изготовление конечного продукта труда ручным или частично механизированным способом. Деятельность мастера должна осуществляться на территории края и входить в специальный перечень видов ремесленной деятельности, который утвердит Правительство региона. По предварительным данным, в реестр войдут более 11 направлений, включая изготовление обуви по индивидуальным заказам, резьбу по кости, художественную обработку дерева, гончарное дело и другие.
Поддержка новой категории участников рынка будет осуществляться в рамках существующих мер, в том числе предусмотренных законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае».
Принятие законопроекта позволит четко определить круг лиц, имеющих право на статус ремесленника, освободить мастеров от обязательной маркировки товаров. Это избавит малый бизнес от дополнительных затрат на закупку оборудования для маркировки, что существенно облегчит производство и реализацию уникальной продукции.