Эксперт Фурдилов назвал условия развития производителей деталей для ПК в РФ

«Чтобы отечественные компоненты покупали наравне с импортом, нужны три вещи. Во-первых, нужен объем, потому что электроника живет на масштабе, и пока тираж измеряется тысячами, себестоимость проигрывает миллионным сериям, поэтому необходим якорный спрос, который выведет производство на нужные объемы. Во-вторых, важны стабильность параметров и документации, чтобы партия через полгода была идентична первой, а также сроки поставки. Мы готовы брать российский компонент при сопоставимом качестве даже с небольшой переплатой, но только если он есть на складе в нужный момент, проиграть в цене неприятно, сорвать срок клиенту недопустимо», — сказал Фурдилов.