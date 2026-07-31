Эксперт Фурдилов назвал условия развития производителей деталей для ПК в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Российским производителям комплектующих для персональных компьютеров необходимо сформировать устойчивый спрос на свою продукцию, чтобы конкурировать на рынке с зарубежными компаниями. Такое мнение ТАСС высказал директор по производству одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров Hyperpc Иван Фурдилов.
«Чтобы отечественные компоненты покупали наравне с импортом, нужны три вещи. Во-первых, нужен объем, потому что электроника живет на масштабе, и пока тираж измеряется тысячами, себестоимость проигрывает миллионным сериям, поэтому необходим якорный спрос, который выведет производство на нужные объемы. Во-вторых, важны стабильность параметров и документации, чтобы партия через полгода была идентична первой, а также сроки поставки. Мы готовы брать российский компонент при сопоставимом качестве даже с небольшой переплатой, но только если он есть на складе в нужный момент, проиграть в цене неприятно, сорвать срок клиенту недопустимо», — сказал Фурдилов.
По его словам, в России уже производятся корпуса для компьютеров, элементы систем охлаждения, кабельная продукция, крепежи, а также выполняются сборка, настройка, тестирование и сервисное обслуживание техники. Кроме того, развивается выпуск многослойных печатных плат, что создает основу для их серийного производства.
При этом эксперт отметил, что наиболее сложными направлениями для отрасли остаются выпуск современных полупроводников и компьютерной памяти. По его словам, именно эти компоненты определяют производительность современных компьютеров и требуют наиболее сложных технологий производства.