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Стало известно, сколько россиян планируют сразу использовать цифровой рубль

По информации исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру», 46% опрошенных собираются пользоваться им после запуска.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Планируют пользоваться цифровым рублем после его запуска 46% россиян, еще 36% готовы перейти на новый формат расчетов позже — когда он станет более распространенным и привычным для большинства россиян. 18% россиян переходить на цифровой рубль не планируют, говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру» (материалы есть у ТАСС).

По данным опроса, 62% респондентов в возрасте 18−24 лет готовы пользоваться цифровым рублем. Среди россиян от 25 до 44 лет такой вариант выбирают 45%, а среди тех, кому больше 45 лет, — 31%.

При этом 70% опрошенных ответили, что уже имеют представление о новом платежном инструменте: из них 32% хорошо понимают, как он устроен и для чего нужен, а 38% пока знакомы с ним только в общих чертах. Еще 30% признались, что практически ничего не знают о цифровом рубле.

О новых финансовых инструментах россияне чаще всего узнают из СМИ — так ответили 32% опрошенных. 28% получают информацию в банках и финансовых сервисах, 18% — от родственников и знакомых, 11% — из постов и комментариев в социальных сетях, еще 11% — из других источников.

В опросе приняли участие 2 976 россиян.