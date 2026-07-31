Стало известно, сколько россиян планируют сразу использовать цифровой рубль

При этом 70% опрошенных ответили, что уже имеют представление о новом платежном инструменте: из них 32% хорошо понимают, как он устроен и для чего нужен, а 38% пока знакомы с ним только в общих чертах. Еще 30% признались, что практически ничего не знают о цифровом рубле.