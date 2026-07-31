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WSJ: Tesla может продать свой бизнес в Китае

По информации издания, это может быть связано с подготовкой к слиянию компании со SpaceX.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla может продать свое китайское подразделение или вывести его в отдельную структуру. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, это может быть связано с подготовкой к слиянию Tesla с компанией SpaceX. Оба предприятия возглавляет Илон Маск. Как отмечает издание, он выстраивал работу Tesla так, чтобы между китайской и американской частями бизнеса существовала четкая граница, рассчитывая таким образом обезопасить компанию в случае обострения геополитического противостояния Вашингтона и Пекина.

SpaceX, напоминает газета, является крупным подрядчиком Пентагона, что накладывает на ее деятельность значительные ограничения. В случае слияния двух компаний выделение китайского подразделения Tesla из общей структуры позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.

Китай — второй по величине рынок для Tesla после Соединенных Штатов, в первой половине 2026 года 18% продаж пришлись именно на него. В Шанхае работают два крупных завода Tesla. Выпускаемые ими электромобили и аккумуляторы продаются в Китае и в некоторых других странах, но в США они не поставляются, подчеркивает газета.

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