WSJ: Tesla может продать свой бизнес в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla может продать свое китайское подразделение или вывести его в отдельную структуру. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, это может быть связано с подготовкой к слиянию Tesla с компанией SpaceX. Оба предприятия возглавляет Илон Маск. Как отмечает издание, он выстраивал работу Tesla так, чтобы между китайской и американской частями бизнеса существовала четкая граница, рассчитывая таким образом обезопасить компанию в случае обострения геополитического противостояния Вашингтона и Пекина.
SpaceX, напоминает газета, является крупным подрядчиком Пентагона, что накладывает на ее деятельность значительные ограничения. В случае слияния двух компаний выделение китайского подразделения Tesla из общей структуры позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.
Китай — второй по величине рынок для Tesla после Соединенных Штатов, в первой половине 2026 года 18% продаж пришлись именно на него. В Шанхае работают два крупных завода Tesla. Выпускаемые ими электромобили и аккумуляторы продаются в Китае и в некоторых других странах, но в США они не поставляются, подчеркивает газета.