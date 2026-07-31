WSJ: Tesla может продать свой бизнес в Китае

Китай — второй по величине рынок для Tesla после Соединенных Штатов, в первой половине 2026 года 18% продаж пришлись именно на него. В Шанхае работают два крупных завода Tesla. Выпускаемые ими электромобили и аккумуляторы продаются в Китае и в некоторых других странах, но в США они не поставляются, подчеркивает газета.