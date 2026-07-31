В Красноярском крае признали недействительными 76 деклараций на пищевую продукцию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С января по июль 2026 года краевое управление Россельхознадзора прекратило действие 76 деклараций о соответствии, оформленных производителями мясной, рыбной и молочной продукции с нарушениями технических регламентов.
Из них 36 деклараций относились к мясным полуфабрикатам, 24 — к соленой и сушеной рыбе, еще 16 — к сметане, кефиру и йогуртам. Производители вносили в реестр неполные или недостоверные сведения.
Чаще всего действие документов прекращали из-за недостаточных исследований продукции на микробиологические показатели, токсичные элементы, антибиотики, пестициды и радионуклиды. В отдельных случаях выявлялись недостоверные адреса производителей и несоответствие самой продукции установленным требованиям.
Сведения о недействительных декларациях внесли в реестр Росаккредитации. Всем производителям объявили предостережения о недопустимости нарушений при декларировании продукции.