План развития гидроэнергетики Казахстана до 2035 года утвердило правительство

«Ввод новых мощностей повысит надежность энергоснабжения регионов и устойчивость Единой электроэнергетической системы. При выборе площадок будут учитываться водный баланс и природоохранные требования, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В результате Казахстан получит системную основу для освоения гидроэнергетического потенциала: от изучения водных ресурсов и выбора площадок до подготовки специалистов и запуска конкретных объектов», — подчеркнуло правительство.