План развития гидроэнергетики Казахстана до 2035 года утвердило правительство

План, подписанный премьером Олжасом Бектеновым, включает 30 мероприятий по шести ключевым направлениям. Это оценка водного баланса и энергетического потенциала рек, формирование единой базы данных по намеченным объектам, подготовка земельных участков, создание пула ГЭС и гидроаккумулирующих станций и многое другое.
«Исследования помогут выбрать подходящие площадки, определить параметры будущих объектов и заблаговременно учесть риски, связанные с водообеспечением и воздействием на окружающую среду. Вся информация будет объединена на цифровой платформе, которая станет единым источником данных для государственных органов и потенциальных инвесторов», — сообщили в правительстве.
До конца 2030 года предусмотрен ввод не менее 500 МВт новых мощностей гидроэнергетики. Также внимание уделено вопросам строительства гидроаккумулирующей электростанции.
«Ввод новых мощностей повысит надежность энергоснабжения регионов и устойчивость Единой электроэнергетической системы. При выборе площадок будут учитываться водный баланс и природоохранные требования, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В результате Казахстан получит системную основу для освоения гидроэнергетического потенциала: от изучения водных ресурсов и выбора площадок до подготовки специалистов и запуска конкретных объектов», — подчеркнуло правительство.