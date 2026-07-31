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Новая автотрасса планируется в Донецкой республике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР прорабатывают альтернативу трассе Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР прорабатывают альтернативу трассе Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь.

Проект новой трассы просчитывают в едином институте пространственного планирования России.

«В рамках разработки схемы территориального планирования особое внимание было уделено формированию обходов городов Донецк и Макеевка, Горловка, Енакиево, Торез и Углегорск. Обсудили развитие региональной связи диагональной направленности, которая послужит альтернативой трассе Р-150. Общий прирост автомобильной сети составит более 270 км», — сказано в сообщении института.

Кроме того, обсуждается схема территориального планирования части ДНР, генпланы Артемовска, Великой Новоселки, Докучаевска и Курахова, корректировку принятого генплана Мариуполя. В частности, говорили о развитии сети автостанций, восстановлении ж/д инфраструктуры и аэропорта в Донецке, оценили предложение о радиально-кольцевом транспортном каркасе Мариуполя из трех контуров.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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