Новая автотрасса планируется в Донецкой республике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР прорабатывают альтернативу трассе Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь.
Проект новой трассы просчитывают в едином институте пространственного планирования России.
«В рамках разработки схемы территориального планирования особое внимание было уделено формированию обходов городов Донецк и Макеевка, Горловка, Енакиево, Торез и Углегорск. Обсудили развитие региональной связи диагональной направленности, которая послужит альтернативой трассе Р-150. Общий прирост автомобильной сети составит более 270 км», — сказано в сообщении института.
Кроме того, обсуждается схема территориального планирования части ДНР, генпланы Артемовска, Великой Новоселки, Докучаевска и Курахова, корректировку принятого генплана Мариуполя. В частности, говорили о развитии сети автостанций, восстановлении ж/д инфраструктуры и аэропорта в Донецке, оценили предложение о радиально-кольцевом транспортном каркасе Мариуполя из трех контуров.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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