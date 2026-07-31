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Маск опроверг информацию о возможной продаже подразделения Tesla в Китае

Глава компании назвал соответствующую публикацию газеты The Wall Street Journal «фейковой новостью».

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Илон Маск опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что производитель электромобилей Tesla может продать свое китайское подразделение или вывести его в отдельную структуру.

«Это фейковая новость», — написал он в X, комментируя пост одного из пользователей о подготовке Tesla к отделению своего китайского подразделения от головной компании.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что планы продать бизнес Tesla в Китае могут быть связаны с подготовкой к слиянию с компанией SpaceX, которая является крупным подрядчиком Пентагона. В случае слияния двух компаний выделение китайского подразделения Tesla из общей структуры позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.

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