Маск опроверг информацию о возможной продаже подразделения Tesla в Китае

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что планы продать бизнес Tesla в Китае могут быть связаны с подготовкой к слиянию с компанией SpaceX, которая является крупным подрядчиком Пентагона. В случае слияния двух компаний выделение китайского подразделения Tesla из общей структуры позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.