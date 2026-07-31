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В Самаре китайских студентов научили модернизировать двигатели

В Самаре завершился международный образовательный семинар по изучению и модернизации авиадвигателей. В нем приняли участие 19 студентов из Китая.

Источник: Самарский университет им. Королева

Студенты Северо-западного политехнического университета из Сианя познакомились в Самарском университете им. Королева с особенностями проектирования, производства и проведения испытаний авиационных двигателей. А итогом интенсива стали проекты по модернизации двигателей, которые китайские студенты защитили.

Китайские студенты поделились своими впечатлениями от обучения и Самары, поскольку для них провели также культурную и экскурсионную программу. Они посетили обзорную экскурсию по городу, местный этнографический музей и Поволжский музей железнодорожной техники, волжское село Ширяево, где Илья Репин писал этюды к «Бурлакам на Волге».

Ван Сихао собирается поступать в самарский вуз в 2027 году. «В Самаре я узнал многое о конструкции газотурбинных двигателей. В будущем хочу стать инженером и создать новый тип двигателя». Молодой человек отметил, что ему очень понравилась русская кухня, Волга и самарская природа.

Чжао Иси — будущий двигателист. «Мои ожидания оправдались: мы познакомились с огромной коллекцией авиационных и ракетных двигателей. Знания, полученные во время летней школы, помогут в моей карьере инженера-двигателиста», — отметил китайский студент.

Ван Цзюньцзе мечтала познакомиться с российской культурой. «Мы побывали на аэродроме, увидели самолеты, вышли на крыло огромного пассажирского авиалайнера, посидели за штурвалом на месте пилота. Это незабываемый опыт», — сказала Ван Цзюньцзе. А из культурной программы девушка отметила мастер-класс по созданию матрешки.