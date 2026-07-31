В Самаре китайских студентов научили модернизировать двигатели

Китайские студенты поделились своими впечатлениями от обучения и Самары, поскольку для них провели также культурную и экскурсионную программу. Они посетили обзорную экскурсию по городу, местный этнографический музей и Поволжский музей железнодорожной техники, волжское село Ширяево, где Илья Репин писал этюды к «Бурлакам на Волге».