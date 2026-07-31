Удвоение средств на ипотеку в Новороссии

«В бюджете заложено пять млрд. рублей на субсидирование ставки по ипотеке и страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше», — сказал он заседании правительства.