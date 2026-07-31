Удвоение средств на ипотеку в Новороссии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правительство России удвоит финансирование на льготную ипотеку для жителей Донбасса, Новороссии и приграничья, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
«В бюджете заложено пять млрд. рублей на субсидирование ставки по ипотеке и страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше», — сказал он заседании правительства.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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