РСПП: более 86% компаний сократят расходы для повышения своей эффективности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 86% российских компаний собираются сократить свои расходы для увеличения эффективности работы, говорится в подготовленном РСПП мониторинге «Состояние российской экономики и деятельность компаний».
«Подавляющее большинство компаний — 86,3%, отвечая на вопрос, какие меры повышения эффективности работы они планируют использовать в текущих условиях, остановились на ответе — “собираемся сократить расходы”. Эта мера традиционно находится в начале списка всех возможных мер с большим отрывом от всех остальных, но по итогам первого квартала респонденты отмечали ее реже — в 65,4% случаев», — говорится в исследовании.
Среди компаний, планирующих сократить свои расходы, 83,6% намерены снизить затраты на административные и общехозяйственные нужды. Кроме того, 46,3% компаний намерены заняться сокращением расходов на персонал. «По сравнению с данными за I квартал, доля этого ответа выросла почти в два раза», — отметили в РСПП.
Доля компаний, планирующих повышение цен, выросла более чем в два раза — до 26% против 11,1% в I квартале.
«Чуть более четверти опрошенных сообщили, что они готовятся реализовать проекты по внедрению цифровых технологий в производство/оказание услуг. Актуальность данной меры выросла — доля прибавила в отчетном периоде 10 п. п. 19,2% компаний намерены в будущем сохранить или увеличить объемы инвестиционных программ, а 15,1% организаций — заняться интенсификацией производства», — сообщили в РСПП.