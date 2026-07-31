РСПП: более 86% компаний сократят расходы для повышения своей эффективности

«Подавляющее большинство компаний — 86,3%, отвечая на вопрос, какие меры повышения эффективности работы они планируют использовать в текущих условиях, остановились на ответе — “собираемся сократить расходы”. Эта мера традиционно находится в начале списка всех возможных мер с большим отрывом от всех остальных, но по итогам первого квартала респонденты отмечали ее реже — в 65,4% случаев», — говорится в исследовании.