РСПП оценил влияние сбоев в работе НПЗ на российские компании

«Почти 40% компаний, принявших участие в мониторинге, сообщили, что главным ограничением их деятельности во втором квартале стали неплатежи со стороны контрагентов. Вторым по значимости фактором, негативно повлиявшим на работу компаний, треть респондентов назвала снижение спроса. Таким образом, два этих ограничения снова поменялись местами — острота проблем из-за неплатежей со стороны партнеров за квартал выросла (доля варианта прибавила 5,6 процентных пункта), а проблем, связанных с сокращением спроса, наоборот, снизилась», — отметили в РСПП.