РСПП оценил влияние сбоев в работе НПЗ на российские компании

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Во втором квартале, скорее всего, из-за сбоев в работе НПЗ удвоилось количество российских компаний, которые столкнулись с проблемами с поставками сырья и комплектующих. Доля таких компаний выросла с 10,6% в I квартале до 23,1% во II, говорится в подготовленном РСПП мониторинге «Состояние российской экономики и деятельность компаний».
«По мнению 23,1% участников опроса, во II квартале ухудшились условия поставки сырья и комплектующих. Здесь наблюдается значимый рост доли компаний, отметивших эту проблему, — сразу на 12,5 п.п., что, скорее всего, напрямую связано со сбоями в работе нефтеперерабатывающих заводов в России, приведшим к дефициту сырья и перебоям в поставке топлива», — отмечается в исследовании.
Этот фактор занял четвертое место среди ключевых ограничений, с котором сталкивался российский бизнес во II квартале. Первое и второе место уже традиционно заняли неплатежи со стороны контрагентов и снижение спроса. Эти два фактора с начала года лишь меняются местами среди основных проблем бизнеса.
«Почти 40% компаний, принявших участие в мониторинге, сообщили, что главным ограничением их деятельности во втором квартале стали неплатежи со стороны контрагентов. Вторым по значимости фактором, негативно повлиявшим на работу компаний, треть респондентов назвала снижение спроса. Таким образом, два этих ограничения снова поменялись местами — острота проблем из-за неплатежей со стороны партнеров за квартал выросла (доля варианта прибавила 5,6 процентных пункта), а проблем, связанных с сокращением спроса, наоборот, снизилась», — отметили в РСПП.
По данным опроса, с недостатком оборотных средств столкнулись в своей деятельности 26,9% организаций, что больше показателей первого квартала на 4,6 п.п.