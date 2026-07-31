Экономика Хакасии показала рост по итогам первого полугодия

С начала года в республике выросли и цены. По данным на июнь, инфляция составила 4,4%. Сильнее всего подорожали картофель — почти на 50%, фрукты и цитрусовые — на 10,4%, а также автомобильное топливо — на 12,3%. Среди услуг наиболее заметно выросли тарифы на пассажирские перевозки и медицинское обслуживание.