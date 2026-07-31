Экономика Хакасии показала рост по итогам первого полугодия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Хакасии за первое полугодие 2026 года выросли основные социально-экономические показатели.
По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, промышленное производство увеличилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост показали обрабатывающие производства — 5,5%, в том числе металлургия, где объемы выросли на 9,2%. Добывающая отрасль также прибавила 3,7%.
Продолжил расти и потребительский рынок. Оборот розничной торговли увеличился на 3,3%, объем платных услуг населению — на 4%, пишет газета «Хакасия».
С начала года в республике выросли и цены. По данным на июнь, инфляция составила 4,4%. Сильнее всего подорожали картофель — почти на 50%, фрукты и цитрусовые — на 10,4%, а также автомобильное топливо — на 12,3%. Среди услуг наиболее заметно выросли тарифы на пассажирские перевозки и медицинское обслуживание.
Средняя начисленная зарплата в организациях Хакасии за январь-май достигла 84,9 тысячи рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции реальный рост заработной платы составил 4,9%. Самые высокие зарплаты сохраняются в металлургической отрасли и на предприятиях по производству напитков.