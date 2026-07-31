РСПП сообщил об улучшении ситуации с доступностью кредитов для бизнеса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский бизнес по итогам II квартала 2026 года отметил снижение остроты проблем с доступом к заемным ресурсам и долговой нагрузкой по кредитам. Об этом говорится в подготовленном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинге «Состояние российской экономики и деятельность компаний».
«На недоступность заемных средств пожаловались по итогам II квартала примерно 15% организаций. По сравнению с данными за I квартал ситуация в финансовой сфере несколько улучшилась. Тогда доля компаний, обозначивших проблему с заемными средствами, была больше на 8,1 п.п.», — сообщили в РСПП.
По данным опроса, рост долговой нагрузки по кредитам и облигационным займам отметили 5,1% организаций. По сравнению с первым кварталом их доля снизилась на 4,3 п.п.
Как отметили в РСПП, давление со стороны санкционных ограничений несколько ослабло: если в I квартале на эту проблему указывали в 16,5% случаев, то во II квартале этот фактор мешал работе реже — 9% организаций. Проблемы из-за невозможности провести платежи с зарубежными контрагентами упомянули 3,8% компаний. Рост цен на зарубежную продукцию, пересмотр цен на действующие контракты назвали значимым для себя также 3,8% организаций, принявших участие в опросе.