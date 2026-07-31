РСПП сообщил об улучшении ситуации с доступностью кредитов для бизнеса

Как отметили в РСПП, давление со стороны санкционных ограничений несколько ослабло: если в I квартале на эту проблему указывали в 16,5% случаев, то во II квартале этот фактор мешал работе реже — 9% организаций. Проблемы из-за невозможности провести платежи с зарубежными контрагентами упомянули 3,8% компаний. Рост цен на зарубежную продукцию, пересмотр цен на действующие контракты назвали значимым для себя также 3,8% организаций, принявших участие в опросе.